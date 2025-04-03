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DHA

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kayıpları artıyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 3’e, yaralananların sayısı ise 4 bin 639’a yükseldi.

"ATEŞKES İLAN EDİLDİ"

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği bildirildi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI"

Açıklamada, "Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollar, köprüler, binalar hasar gördü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yardım ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ülke genelinde yardım ve yeniden inşa çalışmalarını hızlandırma, barış ve istikrarı korumak amacıyla 2-22 Nisan 2025 tarihi arasında geçici ateşkes ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.