Haberler



Gündem



Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi Myanmar'da meydana gelen iki büyük depremde ölenlerin sayısı 3 bin 354'e yükselirken yaralı sayısı ise 4 bin 508'e çıktı.