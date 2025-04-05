Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

DHA
Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen iki büyük depremde bilanço artıyor.
Meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.
Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 508'a yükseldi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ
Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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