Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
473.180
-2.14%
EXEN Coin
20.25
-4.25%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için İstanbul'da birçok yol kapatılıyor.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 03:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

    İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu.

    KAPALI OLACAK YOLLAR

    Bu kapsamda saat 02.00 ile 15.00 arası kapalı olacak yollar kapatıldı.

    Saat 02.00’da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası araç trafiğine kapatıldı.

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı #1

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı #2

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı #3

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı #4

    N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir