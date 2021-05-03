NACE Kodu nedir, nasıl öğrenilir? NACE Kodu ile muafiyet sorgulama işlemi

NACE Kodu nedir, nasıl öğrenilir? NACE Kodu ile muafiyet sorgulama işlemi

Tam kapanma döneminde yasaktan muaf tutulan işletmeler, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan genelgede yer aldı. Peki, hangi NACE kodlarının yasaktan muaf olduğu belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanma uygulaması, Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlama sürecinde üretim ve imalat tesisleri, inşaat gibi pek çok sektör faaliyet göstermeye devam edecek.

Kısıtlamadan istisna tutulan bu sektörlerin çalışanlarının, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak çalışma izin belgesi alması gerekecek.

NACE Kodu, Avrupa Birliği’nde tüm ticari işlemlerde kullanılması zorunlu olan ekonomik faaliyet kodlarıdır. Bu kodlara göre sınıflandırma yapabilen işletmeler, yapılan iş tanımını tanımlamaktadır. NACE Kodu tanımlaması, pek çok faaliyette kullanıldığı için bazı destek ve başvuru süreçlerinde talep edilebilmektedir.

Peki, NACE Kodu nedir? Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan NACE iş yeri kodları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

NACE KODU NEDİR?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.

NACE Kodu, tüzel kişiliklerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

Sektörlere göre değişiklik gösterebilen NACE Kodu listesini Ticaret Bakanlığı belirlemekte ve meslek kollarına göre NACE Kodu bilgilerine bu listeler vasıtasıyla erişilebilmektedir.

Türkiye'de pek çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.

30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işyerlerinin altı haneli olan NACE kodları kullanılmaya başlanacaktır.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NDAN DUYURU

İstanbul Ticaret Odası, Twitter hesabı üzerinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan paylaşımda, ''İLAVE nace kodu işlemi yapmak isteyen üyelerimiz aşağıda verilen linkte yer alan usule uygun müracaatta bulunabilirler. ANA nace kodu değişikliği bağlı bulunulan vergi dairesinden yapılabilir.'' ifadeleri yer aldı.

NACE KODLARI LİSTESİNE ULAÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NACE KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

NACE kodu, SGK sicil numarasına bakılarak, vergi levhasındaki ana faaliyet alanı incelenerek ve bağlı bulunulan ticaret odasının internet sitesinden öğrenilebilir.

NACE Kodu'nuzu sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: https://uygulama.tobb.net/uye/naceFaaliyetKoduBul.do

SGK NACE KODU SORGULAMA

SGK'nın resmi web sitesinden SGK NACE Kodları listesine erişerek NACE Kodlarını ve iş yeri tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.