Naci Ağbal: Cesur bir çalışma yürüttük

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, veda mesajı yayınladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmıştı.

Karar üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.

Ağbal, saatler sonra veda mesajı yayınlayarak konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

"CESUR BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

Ağbal'ın mesajında, "Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileriye taşımaya çalıştım. Merkez Bankası'nın yegane hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli ve cesur çalışma yürüttük. İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır." ifadeleri yer aldı.

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