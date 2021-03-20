Naci Ağbal: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Görevden alınan Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alınmıştı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Görev değişikliğinin ardından paylaşımda bulunan Ağbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"RABBİM HEPİMİZİN HAKKINDA HAYIRLISINI NASİP ETSİN"

Ağbal paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim.

Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.