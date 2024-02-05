Naci Görür açıkladı: Murat Kurum bana teklif etti: 'Bizim için deprem beka meselesi..' Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini söyleyerek, "Bu bir hayat meselesi. Her şeyden önce ülkenin beka meselesi" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

Deprem gerçeği Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Bugün de Kahramanamaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan isimlerden biri de Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

Görür, FOX TV'ye canlı bağlanarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bunlardan biri de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum ile yaptığı görüşme oldu.

"Ülkeyi depreme dirençli yapacak her türlü çalışmanın içinde olacağız dedi"

Görür, şu ifadeleri kullandı:

Bizim birlikte başlattığımız, ülkedeki kentlerimiz depreme dirençli olsun el birliği ile bunu başaralım, depremde insanlarımız ölmesin kampanyasına Sayın Murat Kurum da dahil oldu. Göreve geldiğimiz takdirde ülkeyi depreme dirençli yapacak her türlü çalışmanın içinde olacağız dediler.

"Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehdit altına girer"

Sayın Kurum, bana danışmanlık teklif etti. Bu bir hayat meselesi. Her şeyden önce ülkenin beka meselesi. Eğer biz bu depremlerle ilgili gerekeni yapmazsak, hele ki Marmara Bölgesi deprem nedeniyle yıkılır, ekonomik açıdan çökerse, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve siyasi bağımsızlığı da tehdit altına girer. Omuz omuza, kol kola el birliği ile ülkemizi depreme hazırlamalıyız.

"Bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum"

Murat Kurum da daha önce yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Naci Görür'ü aradım ve bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum dedim. Biz bu konuda sizinle çalışmak istiyoruz dedim. İnşallah kazandığımızda da böyle değerli bilim insanlarımızla birlikte hep birlikte irade ortaya koyacağız."

Murat Kurum'un önceliği kentsel dönüşüm

Bilindiği üzere İstanbul için uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yerel seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Murat Kurum da çalışmalarında en fazla depreme ağırlık veriyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları, ilk gündem maddesi olarak yer alıyor.

Kurum, İstanbul'da tek bir sağlam olmayan binanın kalmaması için alanında uzman isimlerle çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda da Naci Görür ile bir araya geldi. İki ismin, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.