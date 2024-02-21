Naci Görür bir kez daha vurguladı! 'İstanbul'da 7'den büyük bir deprem olacak' Megakent için sık sık deprem uyarılarında bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda sözlerini yineleyerek, vatandaşların bilinçli olması için çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

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DHA

Deprem gerçeği Türkiye'nin gündeminde geniş yer buluyor.

Uzmanlar, yıllardır özellikle İstanbul için uyarılarda bulunuyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuya ilişkin açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Görür, Sarıyer’de bir üniversitede 'İstanbul ve Deprem' programına katıldı.

Burada sunum yapan Görür, İstanbul’da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi.

Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti

İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, sunumunda, Marmara’nın batı bölgesini işaret etti.

1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999’da ise Gölcük’te deprem olduğunu belirtti.

"Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz"

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766’dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar. Bu Kuzey Anadolu’nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir.

"İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır"

Nitekim 1939’dan 2023’e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var, Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır."

"Siyaset üstü kalmak zorundayım"

Görür, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben tüm siyasetçilere söyledim, İstanbul’u depreme nasıl hazırlarsınız diye. İstanbul’da aday olan iktidar ve muhalefetin belediye başkanları (adayları) sağ olsunlar benimle konuştular. Hepsinin emrine amade oldum, bildiğimiz kadarını, dağarcığımızda olduğu kadarını anlattım. Bana çeşitli teklifleri olmasına rağmen ben siyaset üstü kalmak zorundayım, sesimi bütün insanlarıma ulaştırmak istiyorum. Biz göçük altından insanları AK Partili, MHP’li, CHP’li diye kurtarmıyoruz. Hiçbir şekilde siyasete bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum.

"Belediye başkanı sırtını döndüğünde 15 kaçak binayı aynı anda çıkarlar"

İstanbul’u depreme hazırlamada sadece göstermelik olarak ya da öyle daha kolay hoş gözüküyor; binalar evler yapacağız, renkli binalar, halk da elini ovuşturuyor evim olacakla, bunlar doğru değil. İstanbul’u yapı stokuyla asla deprem dirençli yapamazsınız. İstanbul’un altyapısını yenileyeceksin, halkını deprem bilinçli, kültürlü, birikimli yapacaksın. İstanbulluyu deprem güvenli ve bilinçli yapmazsan asla deprem dirençli İstanbul’u yaratamazsın. Belediye başkanı sırtını döndüğü zaman aziz İstanbullular 15 kaçak binayı aynı anda bir saniyede çıkarlar. Hele kazara da başka bir yere, tatile gidersen 30 da kaçak balkon çıkarlar, bir bakarsın bir yer gecekondu olmuş. Halkın eğer deprem kültürü yoksa bu iş hiçbir şekilde olmaz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)