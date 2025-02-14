AA

Naci Görür, "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programında konuştu.

Görür burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın deprem dirençli bir şehir haline gelmesi için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle iş birliği halinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişimine maruz kalınması gerektiğini aktaran Görür, şöyle konuştu:

"BU YÖNTEMLERİ YA KABUL EDERSİNİZ YA ETMEZSİNİZ"

Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların öngördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir.



Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabii. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak.

"BU KENTİ DEPREM DİRENÇLİ YAPMAYA KONSANTRE OLMALIYIZ"

Deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, problemin nesilden nesle aktarıldığını vurgulayan Görür, 14 milyon yıldan bu yana Türkiye'de depremlerin olduğunu ve milyonlarca yıl boyunca depremlerin devam edeceğini dile getirdi.

Bursa'yı tehdit eden fayların olduğunu belirten Görür, "Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yer altı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız." dedi.