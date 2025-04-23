Naci Görür: Evinizde hasar yoksa girebilirsiniz

İstanbul'da büyük deprem...
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.
Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.
Evlerine giremeyen İstanbullular, parklarda ve sokaklarda bekliyor..
Korkutan deprem sonrası herkesin merak ettiği soruya Prof. Dr. Naci Görür yanıt verdi..
"EVLERE GİRELİM Mİ" SORUSUNA YANIT
Sosyal medya hesabından "Evlere girelim mi" sorusuna yanıt veren Görür, şunları söyledi:
Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur:
Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin.
Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.
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