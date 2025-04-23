Naci Görür: Evinizde hasar yoksa girebilirsiniz

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İstanbul'da büyük deprem...

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.

Evlerine giremeyen İstanbullular, parklarda ve sokaklarda bekliyor..

Korkutan deprem sonrası herkesin merak ettiği soruya Prof. Dr. Naci Görür yanıt verdi..

"EVLERE GİRELİM Mİ" SORUSUNA YANIT

Sosyal medya hesabından "Evlere girelim mi" sorusuna yanıt veren Görür, şunları söyledi: