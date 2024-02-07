Naci Görür, iki partiden belediye başkan adaylığı teklifi aldığını söyledi Prof. Dr. Naci Görür, İyi Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve CHP'den de Elazığ Belediye Başkanlığı teklifi aldığını açıkladı. Görür, "Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi birden etkiledi, binlerce canımızı hayattan kopardı.

Asrın felaketinin birinci yılında çalışmalar sürerken diğer yandan da olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar sürüyor.

"İyi Parti'den İstanbul, CHP'den de Elazığ için teklif aldım"

Son olarak Prof. Dr. Naci Görür, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Bir yanda deprem meselesi diğer yanda da yerel seçim çalışmaları sürerken Görür, kendisine belediye başkan adaylığı teklif edildiğini söyledi.

Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İyi Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığı'nı CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler" dedi.

"Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin"

Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür şu yanıtı verdi:

"Kabul edip etmemek değil, benim yoluma, yöntemime, inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."

Murat Kurum bir araya geldi: Danışmanlık teklifi aldı

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum ile bir araya gelmişti.

Kurum'un, Naci Görür'ün bilgilerinden yararlanarak İstanbul'u deprem felaketinden kurtarmak istediği biliniyor.

Bu doğrultuda Naci Görür, Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini söyledi.

Kurum'un danışmanlık teklifine sıcak bakan Görür, "Sayın Kurum, bana danışmanlık teklif etti. Bu bir hayat meselesi. Her şeyden önce ülkenin beka meselesi. Eğer biz bu depremlerle ilgili gerekeni yapmazsak, hele ki Marmara Bölgesi deprem nedeniyle yıkılır, ekonomik açıdan çökerse, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve siyasi bağımsızlığı da tehdit altına girer. Omuz omuza, kol kola el birliği ile ülkemizi depreme hazırlamalıyız" dedi.