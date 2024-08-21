Naci Görür: İstanbul'da 3 konuttan 2'si risk altında Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yaklaşan deprem riskine yeterince hazır olmadığını, devlet eliyle bunun daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi

İstanbul ve çevre illeri büyük oranda etkilemesi beklenen Marmara Depremi'ne yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Ancak yapılan çalışmalar, bilim çevrelerine göre halen yetersiz.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'te katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"3 KONUTTAN 2'Sİ DEPREMDE YIKILABİLİR"

İstanbul'da her üç konuttan 2'sinin riskli, en az 16 milyon insanın da yüzde 20'sinin risk altında olduğuna vurgu yapan Naci Görür, özetle şunları söyledi: