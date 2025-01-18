Naci Görür: İstanbul'da 4 milyon insan risk altında

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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” başlıklı konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman’ı tehdit eden başlıca fay hatlarına değinen Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın bölgede büyük depremler yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. “Bu fayların periyodik hareketleri göz önüne alındığında, Adıyaman’ın depreme karşı dirençli hale getirilmesi bir zorunluluk” diyen Görür, bu sürecin yerel yönetimler, merkezi otorite ve halkın ortak çabasıyla başarılabileceğini belirtti.

"ADIYAMAN'I GÜVENLİ HALE GETİRMEK MÜMKÜN"

Adıyaman’ın 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen depreme dayanıklı bir şehir haline gelebileceğine işaret eden Prof. Dr. Görür, yapıların güvenli hale getirilmesiyle sınırlı kalınmaması gerektiğini söyledi:

Deprem dirençliliği; altyapıdan ekonomiye, ekosistemden halkın bilinçlendirilmesine kadar kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.

"ADIYAMAN, HENÜZ KENDİ BÜYÜK DEPREMİYLE KARŞILAŞMADI"

Görür, Adıyaman’ın bugüne kadar yaşadığı yıkımların, komşu fay hatlarının hareketinden kaynaklandığını belirtti. Ancak şehrin kendi fay hatlarının üretebileceği büyük bir depremle henüz karşılaşmadığını söyleyerek, özellikle Zagros kuşağının yavaş ama sürekli enerji biriktirdiğini hatırlattı: "Ne zaman harekete geçeceği belli değil, ancak hazırlıkların bir an önce yapılması gerekiyor."

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: "4 MİLYON İNSAN ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDA"

Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için de ürkütücü bir tablo çizdi. Kentteki 1 milyon 100 bin binanın yaklaşık 100 bininin ya tamamen yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını belirtti. “Bu senaryoda yaklaşık 4 milyon insan ciddi tehlike altında kalacak” diyen Görür, deprem dirençli şehirler yaratmanın ancak bilimsel çalışmalar, etkin yönetim ve halkın katılımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

"DEPREM RİSKİ HER YERDE: TÜRKİYE'DE FELAKETİ ÖNLEMEK MÜMKÜN"

Tunceli, Doğu Anadolu ve İzmir gibi birçok bölgenin de yüksek deprem riski taşıdığını belirten Görür, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde her an büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti:

Japonya ve Şili gibi ülkelerin deprem yönetiminde aldığı önlemler, büyük felaketlerin önlenebileceğini gösteriyor. Kentlerimizi bu anlayışla dirençli hale getirmeliyiz.

Prof. Dr. Naci Görür’ün konuşması, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte deprem hazırlıklarının artırılması gerektiğine yönelik çağrısıyla dikkat çekti.