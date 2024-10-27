Naci Görür isyan etti: Herkes haddini bilmeli

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı uyarılarla herkes tarafından tanınan bir isim.

Megakent için sık sık açıklamalarda bulunan Görür, vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Aynı zamanda yetkililerin de tedbir alması için açıklamalarda bulunuyor.

İSYAN ETTİ

Ünlü deprem​ bilimci Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yönelik ithamlara ve sosyal medyada deprem konusunda yapılan yorumları sert sözlerle eleştirdi.

Görür'ün sözleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

"MEDYADA DEPREM AÇIKÇA KONUŞULMAMALI"

Bilgisiz kişilerin sosyal medya​ hesaplarından deprem konusunda yorumlar yaptığını belirten Prof. Dr. Görür, "Sosyal medyada bilim​ üretilemez. Eğer ilgili alanda eğitim almıyorsanız ya da ihtisas yapmadıysanız, söyledikleriniz sorgulanabilir. Medyada depremler hakkında açıkça konuşulmamalı ve tahminler yapılmamalıdır" dedi.

"HADDİNİ BİLMELİ"

Buradan yola çıkarak kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Görür, "Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyen de haddini bilmeli. Herkes bizden bilgili, becerili daha iyi olabilir. Bu bizi sevindirir ama bu iyilik sana bana göre olmaz. Evrensel ölçüde niteliği, üretimi ve yayın, atıf bazında kabul görmüşlüğü ile olur" dedi.

"BENİ TAKİP ETMESİNLER"

Görür şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere seslendiğini belirterek, şunları söyledi:

Bizim o taraklarda bezimiz yok. Herkese saygı duyar, kendimizden iyi görürüz. Bizim derdimiz sen bildin, ben bildim, ben daha iyiyim değil. Tek derdimiz insanlarım ölmesin. Onun için deprem dirençli kentler için çalışıyoruz. Derdi onu bunu vuruşturmak olanlar, o yanlış dedi, bu doğru dedi diye söyleyenler lütfen beni takip etmesinler.

ADNAN EVSEN SUÇLAMIŞTI

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Malatya'daki 5,9 ve Sivas'taki 4,7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken Prof. Dr. Naci Görür'ü de hedef almıştı.

Evsen "Depremler Anadolu Fay zonu içinde. Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan'dan Mersin'e kadar uzanıyor ve Kayseri'den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir, Ecemiş Fayı olarak da bilinir" şeklindeki açıklamasının halkı korku ve paniğe sevk ettiğini iddia etmişti.