Naci Görür: Murat Kurum'un dedikleri yapılırsa İstanbul çok şey kazanacak Olası Marmara depremiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Murat Kurum'un yapacağı çalışmalarla İstanbul'un çok şey kazanacağını söyledi. Görür ayrıca depreme dirençli kentler yapılamazsa Türkiye'nin bağımsızlığının tartışılır hale gelebileceğini de belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı.

11 ilimizi birden etkileyen depremler 50 binden fazla canımızı aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler bu kez de olası Marmara depremine çevrildi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum da İstanbul'u depremden kurtarmak için projelerini hazırladı.

Murat Kurum İstanbul'u depremden kurtarmak için kolları sıvadı

Çok kapsamlı bir kentsel dönüşümle İstanbul'u depreme hazırlayacak olan Kurum, alanında uzman isimlerle konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Alanında uzman isimlerin başında ise ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür geliyor.

Görür son olarak TGRT Haber'de deprem bilinci ve olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Görür, İstanbul bir an önce depreme hazırlanmazsa ülkenin siyasi bağımsızlığının tartışılır hale geleceğini belirtti.

Kurum halkı ikna etmeye çalışıyor: Dedikleri yapılırsa İstanbul çok şey kazanır

Murat Kurum'un olası Marmara depremine yönelik İstanbulluları ikna etmeye çalıştığını söyleyen Görür, Kurum'un yapacaklarıyla çok şey kazanılacağını vurguladı.

Görür son olarak ise, "Altyapıyı, yapı stoğunu, ekosistem, çevre ve ekonomiyi aynı anda bütünleşik olarak depreme hazırlarsanız kenti depreme hazırlamış olursunuz." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün konuyla ilgili ifadeleri şöyle: