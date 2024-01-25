Naci Görür, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’na katıldı İstanbullulara nefes aldıracak projeleri açıklayan Murat Kurum'u dinleyenler arasında ünlü deprem bilimci Naci Görür'ün de olduğu görüldü.

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Yerel seçim için kampanyalar başladı...

Bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda projelerini açıkladı.

Murat Kurum'un projeleri arasında en önemli olanı ise İstanbul için yapılacak olan kentsel dönüşüm...

İstanbul'u ilçe ilçe gezen ve kentsel dönüşüm için kararlı olduklarını söyleyen Kurum, çalışmalara ise alanında uzman kişilerle başladı.

Kurum'un projelerini anlattığı sırada dinleyiciler arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de yer alması dikkati çekti.

"Deprem önemli bir konu, işte Naci Görür de aramızda"

Kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Murat Kurum, "Deprem milli güvenlik sorunudur." dedi. Asrın felaketinden sonra hızla başlanılan konut inşaatlarına değinen Kurum, görevi aldıklarında İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceklerini söyledi.

Salonda bulunan Naci Görür'e atıfta bulunan Kurum, "15 gündür sahadayım, vatandaşlar bana depremde ne yapacağını soruyor. Bu önemli bir konu. İşte Naci Görür de aramızda." dedi.

Kurum'un devam eden açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz.



Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve iş yerimiz var.



Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci alanında uzman isimlerle başlayacak

Daha önce Naci Görür ile görüşen Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık sürecini konuşmuştu.

Görür'ün bugün Murat Kurum'un projelerini duyurduğu salonda yer alması da bu dönüşümün hep birlikte ve alanında uzman isimlerle gerçekleştirileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

"Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz"

Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul'da Naci Görür ile bir araya gelen Murat Kurum, görüşmenin detaylarını, "Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz.

Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.