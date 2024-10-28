Naci Görür'den Adana depremi sonrası uyarı: Deprem dirençli Adana'yı kurun

Adana'da saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu Fay Hattı'na stres yüklendiğini belirten Görür, "Deprem dirençli Adana'yı kurun" uyarısında bulundu.

Görür'ün açıklamasında şunları kaydetti:

Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, 'Depremler olabilir' demiştik. Deprem dirençli Adayı'yı kurun!