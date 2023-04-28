Naci Görür'den Adana için kritik deprem uyarısı! "Stres transfer etmiş olabilir" Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptıığ paylaşım ile Adana için uyarılarda bulundu. İşte Naci Görür'ün o paylaşımı..

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin ardından özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür, twitter hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşım ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

Kahramanmaraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor.

Kahramanmaraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle"