Naci Görür'den deprem bölgeleri için kritik uyarı: "Bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip.." Prof. Dr. Naci Görür kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İşte Naci Görür'ün o paylaşımı..

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin ardından özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür, twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşım ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen bölgelere özel ihtimam gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Naci Görür, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"6 Şubat deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli. Kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği hususunda bütün veri ve bilgiler harabeye dönmüş bu deprem bölgesinde mevcut. Eğer onları dikkat lice inceler ve araştırırsak deprem dirençli kentler oluştururken neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği uygulamalı bir şekilde ortaya çıkar. Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar. Çıkartsınlar ki bundan sonra ülkemizde deprem dirençli kentler oluştururken daha bilinçli olalım. Sevgiyle.."

Naci Görür'ün bu sözleri sosyal medyada gündeme otururken binlerce yorum yapıldı.