Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı: “Deprem boyutu artar!”

Dün sabah saatlerinde Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen 4.4 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından şiddeti 4.4 olarak kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yurt genelinde yaşanan depremler endişeye neden oluyorken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Erzurum’da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

DEPREMİN BOYUTU ARTAR

Aşkale merkezli depremin ardından dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Görür meydana gelen depreme neden olan fay hattının büyük depremler üretme kapasitesine sahip olmadığını belirtirken Tezcan Fayının etkilenmesi durumunda depremin boyutunun artabileceğini aktardı.

Görür sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde . Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun"