Naci Görür'den kritik uyarı: Son depremlerin sıkıştırdığı o bölgeyi açıkladı Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bazı uyarılarda bulundu. İşte Naci Görür'ün o paylaşımları..

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Erzurum'da meydana gelen son depremlerin ardından sosyal medya hesabından bazı uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş depreminin ardından özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür, twitter hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımlar ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu yöre hep aktif

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,7'lik depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür şunları söyledi;

"Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayının kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif. Sevgiyle"

Erzurum depremi sonrası uyardı

Erzurum'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Naci Görür şu ifadelere yer verdi;

"Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadoluyu da belirli ölçüde sıkıştırdı, sevgiyle.."