Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
"ENDİŞE VERİCİ"
Prof. Dr. Görür'ün açıklaması şu şekilde:
"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2 bin 500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."
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