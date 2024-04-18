Naci Görür'den 'tedirgin ediyorsun' eleştirilerine tepki Sosyal medya hesabında ve katıldığı programlarda sıkça deprem uyarılarında bulunan Naci Görür, kendisine yönelik 'halkı tedirgin ediyorsun' eleştirilerine "Ne kafası bunlar" şeklinde tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı uyarılarla herkes tarafından tanınan bir isim.

Megakent için sık sık açıklamalarda bulunan Görür, vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Aynı zamanda yetkililerin de tedbir alması için açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programdaki konuşmasına yer verdi.

"Ne kafası bunlar?"

Ardından 'halkı tedirgin ediyorsun' tepkilerine de sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu son gönderiyi Ocak 2023’te yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar?

"50 binden fazla insanımız öldü"

Ocak 2023’te Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"

"Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmamız lazım"

Görür, söz konusu videoda ise şöyle konuşarak uyarılarda bulunuyor:

Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. ‘Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…’ Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmamız lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor.

6 Şubat depremleri...

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Türkiye, asrın felaketini yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yurdun güneyindeki toplam 11 ili adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.