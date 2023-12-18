Naci Görür'den ürküten deprem paylaşımı: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor Yerbilimci Naci Görür, dün akşam saatlerinde Yalova merkezli yaşanan depremin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı. Görür, bir kez daha deprem uyarısında bulundu.

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Geçtiğimiz haftalarda Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem felaketini hatırlayan İstanbullular, dün akşam bir kez daha sarsıldı.

Yalova sallandı

AFAD, depremin merkez üssünü Yalova Çınarcık olarak açıkladı.

4.1 büyüklüğündeki deprem yeniden korkuya neden olurken sosyal medyada ve televizyon ekranlarında deprem gerçeği konuşulmaya başlandı.

"Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor"

Konuya ilişkin bir açıklama da sık sık İstanbul için uyarılarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Görür, sosyal medya hesabından ürküten bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: