Nafaka davasında dikkat çeken karar: 2 yıl boyunca kadın eşine nafaka ödeyecek

Haber Merkezi

Diyarbakır​'da eşine çok az rastlanacak türden bir boşanma davası yaşandı.

2 yıl süren davada işsiz erkeğe nafaka bağlandı.

Öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce F.K. ile evlendi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞANMAYA BAŞLADI

Ancak, çift arasında yıllar sonra geçimsizlik yaşanmaya başladı.

Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

NAFAKA TALEBİNDE BULUNDU

Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti.

N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

ERKEK YOKSULLUK NAFAKASI İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü.

Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

MAHKEME ERKEĞE NAFAKA VERDİ

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası​ 2 yıl sonra karara bağlandı.

Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

AYDA 3 BİN TL ÖDEYECEK

İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu ve mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.