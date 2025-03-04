Nafaka sorunu ortadan kalkıyor: Adil çözüm için çalışma başladı

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Boşanma davalarının en tartışmalı konusu nafaka kısmı...

Taraflar arasında en çok sorun yaratan bu konu uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

Bu kapsamda AK Parti harekete geçti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yargı paketinde bu sorunun çözümüne ilişkin maddeler yer alacak.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ aile hukuku alanında uluslararası örnekleri de incelemeye aldı.

Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için kollar sıvanırken odak noktası sorunun merkezi boşanma süreçleri ve nafaka sistemine odaklanılıyor.

ÖNCE BOŞANMA SONRA NAFAKA DAVASI

Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur olması gibi olumsuzlukların önüne geçecek çalışmalar ele alınıyor.

Bunun yanında aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıklarda da detaylı çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda mağduriyetleri önlemek adına boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması ve mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlık yapılıyor.

ÖMÜR BOYU NAFAKA UYGULAMASI KALKIYOR

Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi en önemli noktalardan biri.

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler önemli olacak.

ÖMÜR BOYU NAFAKANIN ŞARTLARI OLACAK

Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak.

Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.