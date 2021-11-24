Asgari ücret meselesini köşesinde değerlendiren Nagehan Alçı, hükümete çağrıda bulunarak asgari ücretin en az 5 bin TL olmasını ve gerekirse para basılmasını istedi.

Türkiye ekonomik sorunlarla boğuşurken milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret konusu gündemden düşmüyor.

Aralık ayında başlayacak pazarlıklar öncesi toplumda, yapılacak artış için beklenti yüksek.

İşçi ve işveren topluluklarından yapılan açıklamalarda, yapılacak zammın enflasyonun altında kalmaması yönünde çağrılar yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı da konuyu köşesine taşıdı.

"YÜZDE 40 ZAM YAPILSIN"

Hükümete çağrı yapan Alçı, yüzde 40 oranında zam yapılmasını istedi.

Alçı yazısında, "Sayın Erdoğan lütfen aileleriyle beraber toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçileri, memurları ve emeklileri 2022 senesine girerken mutlu edin. Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın.

"EN AZ 5 BİN TL OLMAK ZORUNDA"

Ayrıca milyonlarca özel sektör emekçisini ilgilendiren asgari ücreti de 5 bin TL olarak ilan edin lütfen…

Bir insanın bugünkü Türkiye ortamında hele ki büyük şehirlerde 5 bin TL’nin altında bir maaşla geçinmesi imkansız, bunu siz de biliyorsunuz.

Asgari ücret 5 bin TL olmak zorunda. İşverenler bu rakama uymak mecburiyetindeler." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı: Asgari ücret 5 bin TL olmalı VİDEO



"DEVLET PARA BASMALI"

Asgari ücret için devletin kaynak bulamayacağı iddialarına inanmadığını söyleyen ve para basılması gerektiğini söyleyen Alçı, "Devlet işçilere ve memurlara zam yapmak için kaynak bulamaz, bu kararı alamaz diyenlere katılmıyorum. Burada bahsettiğimiz bulunması ya da yaratılması gereken kaynak döviz ya da altın değil.

TL yaratmak tamamen Türk devletinin kontrolünde bir olay. Darphane'de para basmak diyoruz ama aslında bugünkü finansal sistemde basılan o kadar para da yok." ifadelerine yer verdi.

"DAR GELİRLİNİN NEFES ALMASI GEREKİYOR"

Nagehan Alçı, köşesinde değetlendirdiği konuyu Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında da tekrarlayarak çağrısını yineledi.

Alçı, "Bu işin tek çıkışı en az yüzde 40 zam vermektir. Asgari ücreti de 5 bin TL yapmaktır. Yani dar gelirlinin nefes alması gerekiyor. O yüzden de devletin kendi üzerine düşeni yaparak gerekirse para basması... Enflasyon çıkar mı? Enflasyon zaten çıkmış. Para basılması ve özel sektörün de bir şekilde 5 bin TL için uzlaşması gerekir ki vatandaş biraz nefes alsın." dedi.