Nagehan Alçı: Gülşen’i 3 kadın hakim kurtardı

Gazeteci Nagehan Alçı, Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması kararını 3 kadın hakimin verdiğini açıkladı. Alçı, “Hem cezaevine gönderen kararı hem de ev hapsi kararını verenlerin tümü erkekti” dedi.

“İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesi sonrası gözaltına alınan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 4 gün geçiren Gülşen’in cezası “ev hapsi”ne çevrildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyle de Gülşen’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kararı, 3 kadın hakim verdi

Dün itibariyle şarkıcının ev hapsi de kaldırıldı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Gülşen ile ilgili kararı, 3 kadın hakimin verdiğini açıkladı.

Bugünkü köşesini şarkıcıya ayıran Alçı, şunları söyledi:

“Gülşen nihayet yine özgür”

“Nihayet doğru olan yapıldı ve Gülşen hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, tutukluluk halinin devamı olan bu karara yönelik itirazımı yine bu köşede dile getirmiştim.

Dün ani bir kararla yanlıştan dönüldü. Gülşen nihayet yine özgür…

Maalesef hala yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şartı sürüyor.

Bunların da bir an önce kaldırılması gerekir, ben ekimdeki ilk duruşmada baştan sona yanlış olan bu davanın beraatle sonuçlanacağı kanaatindeyim…

“Gülşen’i yeniden özgürlüğüne kavuşturanların tümü kadın”

Dün haberi görür görmez hemen olayın detaylarını öğrenmek için telefona sarıldım ve yaptığım görüşmeler sonucu çok kritik bir bilgiye ulaştım.

Gülşen’in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hakimmiş, bir başkan ve iki üye…

Hem cezaevine gönderen kararı hem de ev hapsi kararını verenlerin tümü erkekti.

Gülşen’i yeniden özgürlüğüne kavuşturanların ise tümü kadın…

“Dünyayı biz kadınlar yönetsek…”

Dünyayı biz kadınlar yönetsek her şeyin ne kadar farklı olacağını gösteren bariz bir örnek…

Kadına karşı şiddet davaları ile ilgili sıkı sık dile getirdiğim tezin çok haklı olduğunu bu karar bir kez daha kanıtlıyor.

Kamuoyu vicdanını ilgilendiren, öznesi kadın ve özgürlük olan davalara kadın savcı ve hakimler bakarsa sonuç çok farklı olur…

“Ne varsa kadınlarda var”

Kadına karşı şiddet ile ilgili utanç verici kararların, katil erkeklerin, şiddetçi kocaların yaptıklarından sıyrılmamaları için yargıda kadın hassasiyetine ihtiyaç var.

Ben Gülşen ile ilgili yanlış kararı düzelten ve onu yeniden özgürlüğüne kavuşturan 3 kadın hakimi kutluyorum.

Ne varsa kadınlarda var!”