Nagehan Alçı, İTO paylaşımı nedeniyle özür diledi

İTO'da yapılan seçimde CHP'lilerin sandıklarını patlattığını, AK Parti'nin büyük bir hezimet yaşadığını söyleyen Nagehan Alçı, özür dileyerek "Hiç bu konuya girmemeliydim" dedi.

Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan seçimi 195 üyeyle ve farkla Şekip Avdagiç ve ekibi kazandı.

Gazeteci Nagehan Alçı ise, İTO'daki seçimi CHP'nin kazanacağını belirtmiş, "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Alçı, bu ifadeleri sonrasında sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Özür diledi

Yeniden açıklama yapan Alçı, okurlarından özür dilediğini belirtti:

"Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO’nun eski başkanı İbrahim Çağlar’a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef.

"Hiç bu konuya girmemeliydim"

Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…"