Nagehan Alçı, kendisini eleştiren öğretmenlere cevap verdi

Öğretmenlerin rahata alıştığını söylediği için tepkilerin hedefi olan Nagehan Alçı, babaannesi ve kayınvalidesinin de öğretmen olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile derslerini alıyor.

Salgının etkisini sürdürmesi nedeniyle yüz yüze eğitimin bir türlü başlamaması üzerine Nagehan Alçı'dan çağrı geldi.

"ÖĞRETMENLER RAHATA ALIŞTI"

"Hakikaten isyan ediyorum." diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…" yorumunu yaptı.

Alçı'nın bu sözlerine öğretmenlerden büyük tepki geldi.

Twitter'da organize olan öğretmenler, Nagehan Alçı'ya özür dilemesi yönünde çağrılarda bulundu.

Nagehan Alçı, bugünkü yazısında gelen eleştirilere yanıt verdi.

"YAZIMDAKİ BİR CÜMLE ÖĞRETMENLERİ RAHATSIZ ETMİŞ"

Habertürk yazarı Alçı, şunları söyledi:

"Dünkü yazımın yankı yaratacağını tahmin ediyordum ancak bu kadarını beklememiştim. Meğer herkes okulların açılmasını istiyormuş ama kimseden ses çıkmıyormuş…

Dün tanıdık tanımadık onlarca öğretmen ve eğitimciyle konuştum ve yazıştım. Yalnızca öğretmen değil, birçok öğrenciyle de konuştum.

Herkes, istisnasız aynı şeyi söyledi: Okulların açılmasını istiyoruz. Uzaktan eğitimden fayda sağlayamıyoruz.

Bu arada yazımdaki bir cümle öğretmenleri rahatsız etmiş.

"BABAANNEM DE KAYINVALİDEM DE ÖĞRETMEN"

Benim için öğretmenlerimiz çok kıymetlidir. Ailesinde de öğretmen büyükleri olan bir insanım. Hem babaannem Fikriye Alçı hem de kayınvalidem Şerife Kütahyalı emekli öğretmen. Babaannem yıllarca ilkokul çocuklarına emek vermiş, kayınvalidem ise matematik alanında yüzlerce çocuk yetiştirmiş bir cumhuriyet öğretmeni. Öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıların, çektikleri zorlukların, verdikleri emeklerin yakın şahidiyim. Hakları ödenmez.

Ben öğretmenlerimizin emeğine sonuna kadar saygılıyım. Ancak bu kadar sıkıntı çekip sonuç almadıklarını düşündükleri bir sistemle ilgili dünyadan örnekler vererek 'Biz okulların açılması için gerekirse her yerin kapanmasını savunuyoruz, çocuklarımıza bu kötülüğü yapmayalım. Avrupa okullarını nasıl açık tutmaya gayret gösteriyorsa biz de gösterelim' demelerini bekliyorum.

Gelin elbirliğiyle okullarımızı açmayı bir öncelik haline getirelim."