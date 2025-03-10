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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye, ülkenin en önemli gündem başlığı...

40 yıllık terör belasından kurtulmak için toplum en umutlu dönemini yaşıyor.

Bu süreçte büyük sorumluluk alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde istirahat sürecinde olsa bile telefonla sürece yönelik diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programının yorumcusu Nagehan Alçı, konuya ilişkin aldığı bilgileri paylaştı.

"DEVLET BEY SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEK"

MHP kaynakları ile görüştüğünü söyleyen Alçı, şunları söyledi:

"Ben çok iyimserim. Çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor.

Sezgin Tanrıkulu'nu da aramış. Bu da çok önemli. Hem ana muhalefet partisi ben varım diyor, her gün üzerine bir şey koyuyor.

Ben MHP kaynakları ile konuştuğumda 'Devlet Bey sürprizlere devam edecek' diyorlar. Dolayısıyla artık şaşırmaya alışamıyoruz. Devlet Bey çıtayı yukarı çekti.

"SEZGİN TANRIKULU'NU ARAMASI ÖNEMLİ"

CHP'nin içinden Sezgin Tanrıkulu'nu araması da çok önemlidir. Sezgin Bey, yıllarca Diyarbakır'da avukatlık yapmış, tam Kürt meselesinin göbeğinde, CHP'nin içinde zaman zaman çok şeytanlaştırılmış bir isim.

Şimdi ikici tur görüşmeler başlıyor. DEM Parti CHP'ye ve AK Parti ile görüşecek. Bu görüşmelerin de ben önemli olduğunu düşünüyorum.

"BARDAĞI BOŞALTMAYA ÇALIŞANLAR YPG'Yİ ÖNE SÜRÜYOR"

Sırrı Süreyya Önder de Suriye'ye gideceklerini söylemişti Pervin Buldan ile birlikte. Bu meseleye bardağın boş tarafından bakanlar ya da özellikle bardağı boşaltmaya çalışanlar PYD YPG meselesini ön plana atıyorlar.

Özalan'ın çağrısının onları kapsamadığını YPG'nın bunu kabul etmediğini söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bence sürecin en önemli ismi olan Sırrı Süreyye Önder'in söylediği Öcalan'In çağrısının YPG'yi kapsadığı."

DEVLET BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

Devlet Bahçeli yaptığı tarihi konuşmalarla sürece yön verirken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve lağvetme çağrısından sonra da telefonla süreci adeta evinden yönetti.

Öcalan'ın çağrısı okunduktan dakikalar sonra DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayan Bahçeli daha sonra da telefon görüşmelerine devam etti.

Bahçeli şu isimlerle telefonda görüştü;

Tuncer Bakırhan



Pervin Buldan



Sırrı Süreyya Önder

Ahmet Türk

Selahattin Demirtaş

Yılmaz Erdoğan

Oktay Kaynarca

Sezgin Tanrıkulu

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