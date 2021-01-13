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    Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim

    Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim

    Habertürk TV'de öğretmenlerle ilgili söylediği sözler hatırlatılan Nagehan Alçı, "Özür dilenecek bir şey demedim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 00:45
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    Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı, öğretmenlerle ilgili tartışılacak sözler söylemişti.

    "Öğretmenler ve öğrenciler rahata alıştı" diyen Nagehan Alçı, bugün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına katıldı.

    "ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

    Moderatör Par Alçı'ya "Öğretmenlerden özür dilesin diye çok tweet aldım" diyince Nagehan Alçı, "Öğretmenlerden özür dileyecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama öğretmenler benim başımın tacıdır. Bugün yazımda da yazdım. Hem babaannem, hem kayınvalidem de emekli öğretmen.

    Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim İZLE

    "ÖĞRETMENLERİMİZ LÜTFEN KIRILMASINLAR"

    Öğretmenlerin bütün çektikleri dertleri verdikleri emeklere de bire bir şahit oldum. O şekilde görerek de büyümüş bir insanım. Burada bakın öğretmenlerimiz lütfen kırılmasınlar.

    Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim #1

    "BU SİSTEM BİR SONUÇ GETİRMİYOR"

    Benim anlatmaya çalıştığım şu; mevcut uzaktan eğitim sistemi, sadece görüntüde var. Türkiye bunu beceremediği için değil, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için bilimsel olarak kanıtlanmış ki bu sistem bir sonuç getirmiyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

    Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim #2

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