Nagehan Alçı: Suriyeliler artık misafir değil

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'de yaşayan göçmenlere ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Türkiye kamuoyunda son günlerde gündem muhalefet partilerin Suriyelileri göndereceğiz açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde Suriyeliler üzerinden seçim vaatlerinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'de yaşayan Suriyelileri geri yollayacağını belirterek "Allah'ın izniyle milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri; Suriyelileri Suriye'ye göndermek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: SURİYELİLERİ BIRAKMAYIZ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriyeli sığınmacıların, katillerin kucağına atılmayacağını söyleyerek "İktidar olduğumuz sürece Suriyelileri bırakmayız" yanıtını vermişti.

ALÇI: BU IRKÇILIK

Habertürk yazarı Nagehan Alçı da bugünkü yazısında bu konuya değinerek Türkiye'de yaşayan göçmenler üzerinden başlayan tartışmaların ırkçılık ve nefret boyutuna vardığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"ARTIK BİR PARÇAMIZ"

Alçı, "Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"EKOMİMİZE KATKI VERİYORLAR"

"İstediğiniz kadar Kılıçdaroğlu tarzı sofistike argüman geliştirin, göçmen karşıtlığının varacağı yer bellidir.

Hangi ülkeden gelirse gelsin göçmenler bu ülke için üretiyorlar ve çalışıyorlar. İktisatçı Prof. Dr. Birol Kovancılar göçmenlerin hazırdan geçinmediklerini, ekonomik olarak Türkiye’ye büyük katkı ve dinamizm sağladıklarını bilimsel olarak rakamlarıyla izah eden çalışmalar yaptı.

Kovancılar’ın göçmenlere dair yazdıklarından sevgili Nihal Bengisu Karaca da birkaç kez bahsetti. Fakat başta televizyonlar olmak üzere medyada bir kez bile Birol Hoca gibi akademisyenlerin perspektifi dinlenmedi.

"BU İNSANLARA NEDEN TÜRKÇE ÖĞRETİLMEDİ"

Ekranlarda hep aynı ırkçı popülizm tiradları tekrar edildi, ediliyor…

Göçmenlerle ilgili hükümet elbette eleştirilmeli ancak eleştirinin ana konusu göçmenlerin varlığı değil, entegrasyon eksikliği olmalı. Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi? Neden topluma entegrasyonları sağlanmadı? Neden hala tamamına yakını kendi gettolarında yaşıyor?

"10 SENEDİR BURADA YAŞIYORLAR"

10 senedir burada yaşayan göçmenlere çoktan Türkçe okuma ve yazma öğretilmeliydi. Çoktan gettolaşma sürecinin önüne geçilmeliydi. Çoktan göçmenlerle alakalı anti-ırkçı kamu spotları hazırlanmalıydı. Her şeyin akışına bırakılması doğru değildi.

"GÖÇMENLERİN KABUL EDİLMESİNDEN ONUR DUYMALIYIZ"

İşte hükümetin tenkit edilmesi gereken tarafı bunlar.



Yoksa kan ve barut ortamından kaçarak ülkemize sığınan insanları kabul etmesi bu hükümetin onur duyacağı bir tavır. Elbette Taliban zulmünden kaçan insanlara da kapılarımızı açacağız.



Yeter ki düzensiz yasadışı göç olmasın. Gelmek isteyenler belli bir düzen, plan ve kontrol dahilinde Göç İdaresi tarafından bir kart verilerek kabul edilsin. Yasal kayıt altında olsun."