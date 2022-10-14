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Nagehan Alçı'dan Taliban'ın canlı bomba tim şefi ile röportaj

Nagehan Alçı'dan Taliban'ın canlı bomba tim şefi ile röportaj

Gazeteci Nagehan Alçı, ABD'nin "Aranan teröristler" listesinin en başında bulunan Müslüm Hakkani ile görüşmesindeki kareleri servis etti.