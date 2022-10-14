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    Nagehan Alçı'dan Taliban'ın canlı bomba tim şefi ile röportaj

    Nagehan Alçı'dan Taliban'ın canlı bomba tim şefi ile röportaj

    Gazeteci Nagehan Alçı, ABD'nin "Aranan teröristler" listesinin en başında bulunan Müslüm Hakkani ile görüşmesindeki kareleri servis etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 15:58
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    Geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın Kabil şehrine giden gazeteci Nagehan Alçı, sıra dışı bir röportaja imza attı.

    Alçı, ABD'nin "Aranan teröristler" listesinin en tepesinde bulunan Taliban liderlerinden Müslüm Hakkani ile görüştü.

    Hakkani ile röportaj gerçekleştiren ilk gazeteci

    Taliban'ın canlı bomba servisinin şefi olduğu bilinen Hakkani'nin, binlerce intihar bombacısını Afganistan adına yönettiği biliniyor...

    Dünya medyasında Müslüm Hakkani ile yapılan ilk röportajı gerçekleştiren Nagehan Alçı, dikkat çekti.

    İşte o röportajdan kareler...

    Nagehan Alçı dan Taliban ın canlı bomba tim şefi ile röportaj #1

    Nagehan Alçı dan Taliban ın canlı bomba tim şefi ile röportaj #2

    Nagehan Alçı dan Taliban ın canlı bomba tim şefi ile röportaj #3

    Nagehan Alçı dan Taliban ın canlı bomba tim şefi ile röportaj #4


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