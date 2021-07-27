Nagehan Alçı, Tanju Özcan'ın Suriyeli politikasına karşı çıktı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Çolak'a çok sert tepki gösteren Nagehan Alçı, suya 10 kat zam yapmanın apaçık bir ırkçılık olduğunu yazdı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Çolak'ın, Suriyelilere ekmek yardımını kesmesinin ardından su ve vergi fiyatlarına da 10 kat zam yapacağını açıklaması, Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelileri göndereceğiz." demesinin ardından atılan bu adıma Habertürk yazarı Nagehan Alçı, çok sert bir yazıyla cevap verdi.

"Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası." ifadelerini kullandığı yazısını hatırlatan Nagehan Alçı, "Cuma günkü yazımın her kelimesinin altına yeniden imzamı atıyorum." dedi.

"HER GÜN IRKÇI NEFRET KUSANLAR İYİ OKUSUN"

Nagehan Alçı, konuyla ilgili şunları yazdı;

"CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibilere inat “kardeşlerimiz” diyorum. Göçmenlere her gün ırkçı nefret kusanlar iyi okusun. Göçmenler kardeşimiz. 2020’lerde de birçoğu yurttaşımız olacak.

"IRKÇILIK DEĞİLDİR DE NEDİR"

Bolu’da yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacakmış!

Bu apaçık bir ayrımcılık, ırkçılık değildir de nedir?

2021 yılında CHP’li bir belediye başkanı 1940’larda gayrimüslim yurttaşlarımıza reva görülen o utanç verici Varlık Vergisi’ni geri mi getirecek?

"GÖÇMEN KARDEŞLERİMİZLE 90 MİLYONLUK TÜRKİYE'YİZ BİZ"

Evet göçmen kardeşlerimizle 90 milyonluk Türkiye'yiz biz. Canlarını kurtarmak için bize sığınmış herkese kucak açan, o insanların enerjisine inanan ve onlarla büyüyen bir ülke olmak bizi büyütür, aksi ise aşırı sağ ideolojinin batağına saplanıp kalmaktır.

Bugün kendine sol diyen CHP, göçmenlere yaklaşımının Avrupa’daki aşırı sağ siyasetçilerle aynı olduğunun farkında mı?

Fransa’da Le Pen Müslümanlara yönelik ne yapıyorsa göçmen kardeşlerimize karşı da aynısı yapılmamalı."