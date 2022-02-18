Nagehan Alçı: Tarkan, Erdoğan'a yarayacak bir iş yapmış

Tarkan'ın muhalefet kanadından destek gören Geççek şarkısını yorumlayan Gazeteci Nagehan Alçı, şarkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olacağı yorumunda bulundu.

Şarkıcı Tarkan, dün Geççek isimli yeni şarkısını dijital platformlarda yayınladı.

Şarkının sözlerinde dikkat çeken siyasi mesajlar, muhalefet tarafından büyük beğeni topladı.

Muhalefetten birçok siyasi isim yeni şarkıyı tebrik ederek desteklerken, farklı yorumlar da katıldı.

Gazeteci Nagehan Alçı, şarkının Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine olacağı yorumunu yaparak olayı farklı bir açıdan ele aldı.

"ERDOĞAN'A FAYDALI OLACAK BİR İŞ YAPMIŞ"

Muharrem İnce'nin 2018'deki seçimlerde kalabalık mitinglerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını yükselttiğini dile getiren Nagehan Alçı, bu tarz bir şarkının da aynı etkiyi yaratacağına dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış.

"OYUNU ARTIRACAK"



'Geççek' şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. 'Geççek' Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip."