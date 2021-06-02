Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyada birbirine girdi

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Ümit Kocasakal ile tartışan eşi Nagehan Alçı'ya Twitter'dan seslendi. Alçı ise Kütahyalı'nın kendisine yönelik ifadelerine, "Kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine gündeme geldi.

Kütahyalı, Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek programa katılan Ümit Kocasakal ile ilgili şaşkınlık yaratacak ifadeler kullandı.

KÜTAHYALI, ALÇI'YA PROGRAM ESNASINDA TWITTER'DAN SESLENDİ

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var." dedi.

"ONLAR BİZE LAZIM, HOŞGÖRÜLÜ OL"

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol." ifadelerini kullandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN EŞİ RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA: ÇİRKİN İFADELERİNİ KINIYORUM

Alçı ise yaşananlarla ilgili bugün Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum." diye yazdı.

Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevabının ardından Kütahyalı, konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

"BİR DAHA BÖYLE KONUŞMAMAYA GAYRET EDECEĞİM"

Bir kullanıcının verdiği cevabı alıntılayan Kütahyalı, "Nagehan bana kızmakta haklı, sen de bu yorumunla haklısın Mustafa Bey. Ben dayanamayıp 'çok gizli' ibareli ‘muvazaalı muhalifler’ dosyasının kapağını aralamış oldum. Bu ayarlanmış&kontrol altına alınmış, bize hizmet eden 'muhalifler' konusunda bir daha konuşmamaya gayret edeceğim." şeklinde konuştu.