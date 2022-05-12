Petrol
107.8
0.26%
Euro
16.10
-0.21%
Dolar
15.40
0.65%
Altın
911.65
0.00%
Borsa
2397
-2.32%
Bitcoin
469.906
-6.75%
BTXN Coin
12.91
4.19%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na destek

    Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karara tepki gösteren Nagehan Alçı, tüm kalbiyle Kaftancıoğlu'nun yanında olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na destek

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 3 ayrı davadan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza Yargıtay tarafından onandı.

    Karara CHP başta olmak üzere birçok kesimden tepki gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanması üzerine harekete geçti.

    Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerine Twitter üzerinden bir çağrı yaptı ve hepsini CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı.

    "Kaftancıoğlu'na yapılan hukuk cinayetidir"

    Yargıtay'dan çıkan karar sonucunda siyasi yasak yetirilen Kaftancıoğlu'yla ilgili bir tepki de gazeteci Nagehan Alçı'dan geldi.

    Alçı, Kaftancıoğlu'na yapılanın hukuk cinayeti olduğunu söyledi.

    Nagehan Alçı dan Canan Kaftancıoğlu na destek #1

    "Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım"

    Muhalefet tabanının kendisini linç etmesine rağmen demokrat tavrından vazgeçmediğini de sözlerine ekleyen Alçı, "Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım." dedi.

    Nagehan Alçı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım’ın yanındayım."

    Nagehan Alçı dan Canan Kaftancıoğlu na destek #2

    Nagehan Alçı dan Canan Kaftancıoğlu na destek #3


    İlginizi Çekebilir

    Finalden önce ipler koptu! 'Böyle mi olacaktı sonu' Sadakatsiz seyircisi dumur olacak...
    Medya

    Finalden önce ipler koptu! 'Böyle mi olacaktı sonu' Sadakatsiz seyircisi dumur olacak...

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    NASA: James Webb mükemmel çalışıyor
    Teknoloji

    NASA: James Webb mükemmel çalışıyor

    Görüş Bildir