Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na destek

Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karara tepki gösteren Nagehan Alçı, tüm kalbiyle Kaftancıoğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 3 ayrı davadan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza Yargıtay tarafından onandı.

Karara CHP başta olmak üzere birçok kesimden tepki gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanması üzerine harekete geçti.

Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerine Twitter üzerinden bir çağrı yaptı ve hepsini CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı.

"Kaftancıoğlu'na yapılan hukuk cinayetidir"

Yargıtay'dan çıkan karar sonucunda siyasi yasak yetirilen Kaftancıoğlu'yla ilgili bir tepki de gazeteci Nagehan Alçı'dan geldi.

Alçı, Kaftancıoğlu'na yapılanın hukuk cinayeti olduğunu söyledi.

"Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım"

Muhalefet tabanının kendisini linç etmesine rağmen demokrat tavrından vazgeçmediğini de sözlerine ekleyen Alçı, "Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım." dedi.

Nagehan Alçı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım’ın yanındayım."