Nagehan Alçı'nın öğretmenlerle ilgili sözleri tartışılıyor

Öğretmenlerin uzaktan eğitim döneminde 'rahata alıştığını' söyleyen Nagehan Alçı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen arada uzaktan eğitim devam ediyor.

Öğrenciler, evlerinden derslerini takip ediyor.

Bu sürenin aylardır devam etmesine karşı çıkan Nagehan Alçı, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, öğretmenlerin bu dönemde rahatlığa alıştığını yazdı.

NE SINAV VAR NE SAĞLIKLI BİR KONTROL

Alçı, "Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

ÖĞRETMENLER RAHATLIĞA ALIŞTI SANKİ..

Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun! Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

HAKİKATEN İSYAN EDİYORUM

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Nagehan Alçı'nın bu sözleri öğretmenlerin tepkisine neden oldu.

Twitter'da organize olan öğretmenler, Nagehan Alçı'yı özür dilemeye çağırdı.