Nagehan Alçı'nın silah bırakma töreni için çok konuşulan kıyafet tercihi

Türkiye yüzyılında stratejik bir eşik daha aşıldı...

Terör örgütü PKK silah bıraktı.

Artık Terörsüz Türkiye ile daha güçlü Türkiye hayali ile ufka bakılırken, kazanan tüm insanlık oldu.

IRAK'TA TARİHİ ANLAR

Tarihi anlar Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşandı.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, tören alanına geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

KALABALIK BİR HEYET TAKİP ETTİ

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturan bu tarihi anları kalabalık bir grup izledi.

Yerel siyasetçiler, DEM Partililer ve onlarca gazeteci tarihi anları takip etti.

NAGEHAN ALÇI'NIN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Nagehan Alçı da onlardan biriydi.

Alçı'nın kıyafet tercihleri de güne damga vurdu.

Peşmerge kıyafetlerine benzetilen kombini sosyal medyada gündem olan Alçı'nın paylaştığı fotoğrafa adeta yorum yağdı.