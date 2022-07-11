Nahçıvan-Dilucu Sınır Kapısı kapandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti koronavirüs tedbirleri dahilinde Nahçıvan-Dilucu Sınır Kapısı’nı kapatma kararı aldı. Buna göre sadece belirlenen kişiler sınırdan geçebilecek.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Nahçıvan-Dilucu sınır kapısında Nahçıvan istikametine geçişlerde bazı kısıtlamalara gidildi.

Kısıtlamalar dün itibariyle başladı.

Karar dahilinde Türk ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti vatandaşlarının sınır kapısından geçişlerine izin verilmeyecek.

Belirli kişiler geçebilecek

Sınırdan sadece belirli kişilerin geçebileceği belirtildi.

İHA'nın haberine göre geçişi engellenmeyecek kişiler ise şöyle sıralandı:

- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında eğitim gören öğrencilerin karşılıklı geçişlerinde,

- Belgelerini ibraz etmek suretiyle hudut kapısını kullanmak isteyen iş adamlarının geçişlerinde,

- Karşılıklı olarak her iki ülke vatandaşlarına ait cenaze geçişlerinde,

- Ülkemizden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne hususi araçları ile geçmek isteyen Nahçıvan vatandaşlarının geçişlerinde,

- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ülkemize gelmek isteyen Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinde,

- Nahçıvan vatandaşları ile resmî olarak evli olan Türk vatandaşlarının geçişlerinde,

- Belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, karşılıklı ülkelerde zorunlu sağlık hizmeti alan Nahçıvan ve Türk vatandaşlarının geçişlerinde,

- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne veya ülkemize hava yolu ile seyahat edecek olan karşılıklı iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.