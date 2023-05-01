Nail Keçili: CHP'nin icraatı çok zayıftır Ensonhaber.com'un YouTube yayınına katılan Nail Keçili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde şehrin pislik içinde olduğunu hatırlatırken, CHP'nin icraat konusunda çok zayıf bir parti olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye seçim heyecanı yaşıyor.

Ensonhaber YouTube kanalında da 13 gün kala seçim gündeminin nabzı tutuluyor.

Her gün saat 18.00'de birbirinden önemli konuklar, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

İlker Koç'un son konuğu, ünlü yazar ve reklamcı Nail Keçili oldu.

Keçili, seçim gündeminde CHP ve AK Parti'nin kampanyalarını değerlendirdi.

CHP belediyelerinin icraatlarına dikkat çeken Keçili, kendi yaşadığı bölgeden örnekler verdi.

"Siz bu kafayla nasıl seçimi kazanacaksınız?"

Marmaris'te CHP belediyelerinin sorumluluğundaki yolların delik-deşik olduğunu söyleyen ünlü reklamcı, "Marmaris Türkiye’nin en değerli, en itibarlı sahil kasabalarından birisidir. Aşağı yukarı 7-8 aydır Marmaris’in en nadide sahilleri delik deşik. Kazılmış ve öyle bırakılmış halde.

Marmaris ve Muğla Belediyesi de CHP’li belediyeler. Muğla gibi bir belediye yolunu yapmaktan aciz bugün. İnsanlar sokakta yürüyemez hale geliyor. Siz bu kafayla nasıl seçimi kazanacaksınız?" dedi.

"CHP'nin icraatı çok zayıftır"

Keçili şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin icraatı çok zayıftır. Bugüne kadar zayıf gelmiştir. Ayrıca size bi şey söyleyim İstanbul’la belediye başkanının bizzat uğraşı yerine takımın uğraşı önemlidir. Niçin biz 2008 yılına kadar sayın Tayyip Erdoğan’ı çok ciddi bir şekilde desteklemiş vatandaşlardan biriyim ben. Neden biliyor musunuz?

"Erdoğan İstanbul Belediyesi’ni aldığı zaman İstanbul’u pislik götürüyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Belediyesi’ni aldığı zaman İstanbul’u pislik götürüyordu. Erdoğan İstanbul Belediyesi’ni aldığı zaman çöp kovaları ağzına kadar doluydu.

Tayyip Erdoğan İstanbul’un başına geçtikten sonra benim tapacak kadar saygı duyduğum Turgut Özal’ın kendisiyle ilgili olarak bana ifadeleri vardır.

“İstanbul kurtulacak merak etme oğlum” demiştir Tayyip Bey geldikten sonra. Ben o Tayyip Beyi destekledim. O Tayyip Beye her şeyimizi hatta hizmet verme gayreti içerisindeydik."