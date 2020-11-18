Naim Süleymanoğlu için ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

Halterin efsane ismi Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı.

Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile Süleymanoğlu'nun sevenleri katıldı.

Törene katılanlar, "Cep Herkülü" lakaplı efsane halterci için dualar okudu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu VİDEO

"BÜYÜK KİTLELERİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEBİLEN BİR SPORCUYDU"

Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Üçüncü kez Naim Süleymanoğlu'nun mezarı başındayız. Kendisini rahmetle anıyoruz. Naim'i tek kelimeyle izah et derseniz, 'Cep Herkülü' diyebiliriz. Her şeyi anlatıyor o kısacık cümle. 3 olimpiyat şampiyonluğu vardı. Dünyada çok az sporcu bu başarıyı elde etmiştir. 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu var. 46 rekoru var. Ayrıca kilosunun da 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırmıştı. Böyle istisna bir sporcuydu. Türklere zulüm edildiği bir dönemde Naim'in de adı değiştirilmişti, bütün Türklerin adını değiştiriyorlardı. Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki mezar taşlarındaki isimleri dahi değiştiriyorlardı. İşte o dönem 16 yaşında bir çocuk Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Avustralya'dan Londra'ya, Londra'dan da rahmetli Özal, özel uçağını göndererek Türkiye'ye getirttirdi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum; spor, sevgi, dostluk, kardeşliktir diyoruz ya işte bunu cenazesinde de gördük. En yakın rakibi hem de Yunanlı, Leonidis Türk bayrağına sarılı Naim'in tabutunu öptü. Bu da Yunanistan'da olay oldu ve Leonidis'i görevinden aldılar. Ama daha sonra bir onu Fair-Play ödülüne layık gördük. Büyük kitleleri peşinden tek başına sürükleyebilen bir sporcuydu. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"GELECEK NESİLLERE İYİ BİR ÖRNEK"

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da duygularını şöyle dile getirdi:

"Bugün üçüncü yılı rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun. Taner Başkanın ve arkadaşların söylediği gibi bugün özel günde hep birlikte olmamız önemli. Az önce 7 yaşında bir çocuk Naim ağabeyine şiir yazmış. Biz endişe duyuyorduk; yarın öbür gün Naim'i anarlar mı diye. 7 yaşında bir çocuğun şiiri bizi çok duygulandırdı. İyi bir örnek gelecek olan nesillere."

ÜST ÜSTE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 7'şer kez de dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.