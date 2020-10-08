Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiyi de derinden sarstı.Pandemi sürecinde ekonomik destek ile halkın yanında bulunan devlet, sosyal yardımlara devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerine dair detayları paylaştı.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgını süresinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim´de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak” dedi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANIYOR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

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