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- Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 10:11
- Güncelleme : 08.10.2020 - 10:11
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerine dair detayları paylaştı.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.
Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim´de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak” dedi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.
KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANIYOR?
Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU