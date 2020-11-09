Nakdi ücret desteği ne zaman hesaplara yatacak? Ücretsiz izin parası hangi gün ödenecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman hesaplara yatacak? Ücretsiz izin parası hangi gün ödenecek?

Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Ödeneklerden faydalanan vatandaşlar ne zaman ödeme yapılacağı hakkında araştırma yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteğinin ekim ayı ödeme takvimi duyuruldu.

Peki, Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2020 ücretsiz izin parası hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR? Koronavirüs salgını süresinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 9'u itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

EKİM AYI NAKDİ ÜCRET VE ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.