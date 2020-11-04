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    Nakdi ücret desteği ödemeleri 9-10 Kasım’da yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin ödemelerin tarihini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.11.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 12:12
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    Nakdi ücret desteği ödemeleri 9-10 Kasım’da yapılacak

    Nakdi ücret desteği ödemeleri, önümüzdeki hafta hesaplara aktarılacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ait ödemelerin, 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

    "AMACIMIZ İSTİHDAMI KORUMAK"

    Bakan Selçuk,“Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak. Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak. Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

    Selçuk, ayrıca fesih kısıtının 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri 9-10 Kasım’da yapılacak #1

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