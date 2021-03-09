Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı? Nakdi Ücret Desteği şubat ödemeleri ne zaman?

Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı? Nakdi Ücret Desteği şubat ödemeleri ne zaman?

Nakdi ücret desteği ödemesi alan vatandaşlar, her ay belirli tarihlerde ödenen nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmadığı da araştırılıyor.

Koronavirüs sürecinden ekonomik açıdan olumsuz etkilenen vatandaşlar için büyük öneme sahip olan nakdi ücret desteği hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteğinin süresinin iki ay daha uzatıldığını bildirmişti.

17 Mart'ta sona ermesi beklenen nakdi ücret desteğinin süresinin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ocak ayı ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılmasının ardından Şubat ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki, Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı? Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? İşte, Nakdi Ücret Desteği hakkında merak edilenler..

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen Nakdi Ücret Desteği 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Bu kararnameyle birlikte salgın kaynaklı fesih kısıdı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılarak 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi bekleniyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını bildirdi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Selçuk açıklamasında, ''Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu.

Ancak şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.