Nakliyatta yeni dönem! Televizyonu lüks aracın bagajına oturup kucakladılar... Yeni alınan 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşınması, bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar yeni bir televizyon aldı.

Aracın bagajına oturup televizyonu kucakladılar

65 inç ekran televizyonun taşınma şekli gündeme damga vurdu.

Lüks aracının bagajına oturan kişiler, yeni alınan televizyonu kucakladı.

O anlar kamerada

Bu şekilde yolda ilerleyen otomobil, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

Sosyal medyada viral oldu

Lüks aracının bagajına oturan kişilerin televizyonu kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)