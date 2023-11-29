İHA
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar yeni bir televizyon aldı.
Aracın bagajına oturup televizyonu kucakladılar
65 inç ekran televizyonun taşınma şekli gündeme damga vurdu.
Lüks aracının bagajına oturan kişiler, yeni alınan televizyonu kucakladı.
O anlar kamerada
Bu şekilde yolda ilerleyen otomobil, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.
Sosyal medyada viral oldu
Lüks aracının bagajına oturan kişilerin televizyonu kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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