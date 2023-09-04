Namağlup Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nda THY'den tatil jesti

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Tüm Türkiye dün akşam Filenin Sultanları'nın final maçına kilitlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’nin göğsünü yeniden kabarttı.

Milliler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Maç, tüm Türkiye’de tek solukta takip edildi.

Çekişmeli maçın kazananı yeniden A Milli Takım oldu...

THY'den millilere tatil hediyesi

Yurt genelinde coşkulu bir hava hakimken, millilere tebrikler de art arda geldi.

Türk Hava Yolları ise Türkiye'nin gururu sporculara ve antrenörlere birer haftalık tatil hediye edeceğini açıkladı.

THY Basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından şu cümleleri aktardı;

Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarına 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birine tatil imkanı sunuyor r; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz.