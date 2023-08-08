Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi Sosyal medya hesabından 'namaz kılma' videosu çekerek dalga geçen özel güvenlik görevlisi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

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İHA

Sosyal medyada dini değerleri hedef alan paylaşımlar, cezasız kalmıyor.

Geçtiğimiz aylarda da namaz kılma videosu dolaşıma girmişti.

Güvenlik görevlisi tarafından kaydedilen videoda, namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs dini değerlerle dalga geçti.

O anları da paylaşmayı ihmal etmeyen güvenlik görevlisi Devran Yalçın, ilk olarak tekbir getirirken Atatürk'ü Ekber dedi.

Ardından Andımız'ı da sure gibi değiştiren Yalçın'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Suçlamaları kabul etmedi

Bunun üzerine Devran Yalçın hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın’ı söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’te paylaştığı, savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Seçim esprisi iddiası

Olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "Siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'u ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz?" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını söyledi.

Ancak devamında, "Böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz." dediğini söylediği kaydedildi.

'Amacım namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek değil'

Şüpheli Yalçın’ın ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

10 yıla kadar hapsi istendi

Yalçın’ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.